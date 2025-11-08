Salon des écrivains normands « Livre et Galop » Espace culturel Fernand Seigneurie Dozulé

Salon des écrivains normands « Livre et Galop » Espace culturel Fernand Seigneurie Dozulé samedi 8 novembre 2025.

Salon des écrivains normands « Livre et Galop »

Espace culturel Fernand Seigneurie 11 avenue Georges Landry Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Pour cette 7e édition sur le thème du cheval dans le Pays d’Auge, prenez part à des ateliers captivants dictée géante, « escape game » littéraire sur les chevaux célèbres et création de chansons et de contes illustrés, inspirés par la Normandie et ses équidés.

Pour cette 7e édition sur le thème du cheval dans le Pays d’Auge, prenez part à des ateliers captivants dictée géante, « escape game » littéraire sur les chevaux célèbres et création de chansons et de contes illustrés, inspirés par la Normandie et ses équidés. La journée se termine par un verre de l’amitié à 18h30. .

Espace culturel Fernand Seigneurie 11 avenue Georges Landry Dozulé 14430 Calvados Normandie +33 2 31 79 21 34

English : Salon des écrivains normands « Livre et Galop »

For this 7th edition on the theme of horses in the Pays d’Auge, take part in captivating workshops: a giant dictation, a literary « escape game » on famous horses, and the creation of songs and illustrated tales inspired by Normandy and its equines.

German : Salon des écrivains normands « Livre et Galop »

Ausgabe zum Thema « Pferde im Pays d’Auge » nehmen Sie an spannenden Workshops teil: Riesendiktat, literarisches « Escape Game » über berühmte Pferde und Kreation von Liedern und illustrierten Geschichten, die von der Normandie und ihren Pferden inspiriert sind.

Italiano :

Per la settima edizione di questo evento sul tema dei cavalli nel Pays d’Auge, partecipate ad alcuni entusiasmanti laboratori: un dettato gigante, un « gioco di fuga » letterario su cavalli famosi e la creazione di canzoni e racconti illustrati ispirati alla Normandia e ai suoi equini.

Espanol :

En la 7ª edición de esta manifestación sobre el tema de los caballos en el Pays d’Auge, participe en apasionantes talleres: un dictado gigante, un « juego de escape » literario sobre caballos famosos y la creación de canciones y cuentos ilustrados inspirados en Normandía y sus équidos.

L’événement Salon des écrivains normands « Livre et Galop » Dozulé a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Normandie Pays d’Auge