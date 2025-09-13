Salon des écrivains provençaux Marignane
Salon des écrivains provençaux Marignane samedi 13 septembre 2025.
Salon des écrivains provençaux
Samedi 13 septembre 2025 de 10h à 18h. Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône
Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
Une journée de découvertes entièrement dédiée à la culture, mêlant lecture, littérature, poésie, romans … et autres, en présence de nombreux écrivains provençaux.
Vous êtes tous attendus !
Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A day of discoveries entirely dedicated to culture, mixing reading, literature, poetry, novels… and more, in the presence of numerous Provencal writers.
We look forward to seeing you there!
German :
Ein Tag voller Entdeckungen, der ganz der Kultur gewidmet ist und eine Mischung aus Lesung, Literatur, Poesie, Romanen … und anderen Dingen in Anwesenheit zahlreicher provenzalischer Schriftsteller bietet.
Sie werden alle erwartet!
Italiano :
Una giornata di scoperte interamente dedicata alla cultura, che unisce lettura, letteratura, poesia, romanzi e altro ancora, alla presenza di numerosi scrittori provenzali.
Vi aspettiamo!
Espanol :
Una jornada de descubrimientos enteramente dedicada a la cultura, que combinará lectura, literatura, poesía, novelas y mucho más, en presencia de numerosos escritores provenzales.
¡Le esperamos!
