Salon des écrivains provençaux Marignane

Salon des écrivains provençaux

Samedi 13 septembre 2025 de 10h à 18h. Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Une journée de découvertes entièrement dédiée à la culture, mêlant lecture, littérature, poésie, romans … et autres, en présence de nombreux écrivains provençaux.

Vous êtes tous attendus !

Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A day of discoveries entirely dedicated to culture, mixing reading, literature, poetry, novels… and more, in the presence of numerous Provencal writers.

We look forward to seeing you there!

German :

Ein Tag voller Entdeckungen, der ganz der Kultur gewidmet ist und eine Mischung aus Lesung, Literatur, Poesie, Romanen … und anderen Dingen in Anwesenheit zahlreicher provenzalischer Schriftsteller bietet.

Sie werden alle erwartet!

Italiano :

Una giornata di scoperte interamente dedicata alla cultura, che unisce lettura, letteratura, poesia, romanzi e altro ancora, alla presenza di numerosi scrittori provenzali.

Vi aspettiamo!

Espanol :

Una jornada de descubrimientos enteramente dedicada a la cultura, que combinará lectura, literatura, poesía, novelas y mucho más, en presencia de numerosos escritores provenzales.

¡Le esperamos!

