Salon des écrivains régionaux 3ème édition

Le Transfo 45 Rue de la Combe Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 10:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-25

Plus de 40 auteurs, et de nombreuses animations variées !

Benet organise sa 3ème édition du Salon des Ecrivains Régionaux !

Vendredi 23 janvier à 18h conférence sur le patois

Samedi 24 janvier à partir de 15h conférence sur Octave de Rochebrune, puis 17h inauguration. 18h30 Le Nuit de la lecture

Le dimanche à partir de 10h

Rencontres, ateliers….

Programme détaillé dans le flyer .

Le Transfo 45 Rue de la Combe Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 35 41 bibliotheque@mairie-benet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over 40 authors and a wide variety of events!

L’événement Salon des écrivains régionaux 3ème édition Benet a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin