Salon des écrivains régionaux 3ème édition Le Transfo Benet vendredi 23 janvier 2026.
Le Transfo 45 Rue de la Combe Benet Vendée
Début : 2026-01-23 10:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-23 2026-01-25
Plus de 40 auteurs, et de nombreuses animations variées !
Benet organise sa 3ème édition du Salon des Ecrivains Régionaux !
Vendredi 23 janvier à 18h conférence sur le patois
Samedi 24 janvier à partir de 15h conférence sur Octave de Rochebrune, puis 17h inauguration. 18h30 Le Nuit de la lecture
Le dimanche à partir de 10h
Rencontres, ateliers….
Programme détaillé dans le flyer .
Le Transfo 45 Rue de la Combe Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 35 41 bibliotheque@mairie-benet.fr
English :
Over 40 authors and a wide variety of events!
