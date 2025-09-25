Salon des entrepreneurs Biganos

Salon des entrepreneurs Biganos jeudi 25 septembre 2025.

Rue Jean-Zay Biganos Gironde

Salon des Entrepreneurs à Biganos, événement dédié à la création d’entreprise et aux jeunes entrepreneurs en Gironde.

C’est l’occasion pour tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du Nord Bassin d’être conseillés et guidés dans leur projet.

Des ateliers thématiques animés par nos experts, sur inscription

– 9h30 10h Financer votre projet

– 10h30 11h Être visible pour développer son activité

– 11h30 12 h Témoignage d’entrepreneur parcours d’une reconversion réussie

Participation au Salon des Entrepreneurs sur inscription .

Rue Jean-Zay Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

