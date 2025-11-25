Salon des Entrepreneurs Le Palais Royan

Salon des Entrepreneurs Le Palais Royan mardi 25 novembre 2025.

Salon des Entrepreneurs

Le Palais 42 avanue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 13:00:00

fin : 2025-11-25 18:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Rencontrez 40 experts de l’entrepreneuriat pour vous accompagner dans vos projets. Que vous soyez en phase d’idée, déjà lancé ou en développement, ce salon est fait pour vous !

.

Le Palais 42 avanue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

Meet 40 entrepreneurship experts to support you in your projects. Whether you’re at the idea stage, already up and running or developing your business, this is the show for you!

German :

Treffen Sie 40 Experten für Unternehmertum, die Sie bei Ihren Projekten unterstützen. Egal, ob Sie eine Idee haben, bereits gestartet sind oder sich in der Entwicklungsphase befinden, diese Messe ist für Sie gemacht!

Italiano :

Incontrate 40 esperti di imprenditorialità per aiutarvi a realizzare i vostri progetti. Che siate in fase di idea, di lancio o di sviluppo della vostra attività, questo è il salone che fa per voi!

Espanol :

Conozca a 40 expertos en emprendimiento que le ayudarán con sus proyectos. Tanto si estás en la fase de idea, como si ya has lanzado o estás desarrollando tu negocio, ¡esta es tu feria!

L’événement Salon des Entrepreneurs Royan a été mis à jour le 2025-08-30 par Royan Atlantique