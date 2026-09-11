Salon des Entrepreneurs Le Palais Royan

Informations pratiques

Royan

Salon des Entrepreneurs

Le Palais 42 avenue des congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 13:00:00

fin : 2026-11-24 18:00:00

Date(s) :

2026-11-24

Un après-midi pour booster votre envie d’entreprendre !

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Le Palais 42 avenue des congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

An afternoon to spark your entrepreneurial spirit!

L’événement Salon des Entrepreneurs Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique