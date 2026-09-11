AGENDA · Royan
Salon des Entrepreneurs Le Palais Royan
mardi 24 novembre 2026 · Le Palais · Royan
Informations pratiques
Royan
Salon des Entrepreneurs
Le Palais 42 avenue des congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 13:00:00
fin : 2026-11-24 18:00:00
Date(s) :
2026-11-24
Un après-midi pour booster votre envie d’entreprendre !
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Le Palais 42 avenue des congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
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English :
An afternoon to spark your entrepreneurial spirit!
L’événement Salon des Entrepreneurs Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique
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