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AGENDA · Royan

Salon des Entrepreneurs Le Palais Royan

mardi 24 novembre 2026 · Le Palais · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Le Palais
Adresse
42 avenue des congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Salon des Entrepreneurs

Le Palais 42 avenue des congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 13:00:00
fin : 2026-11-24 18:00:00

Date(s) :
2026-11-24

Un après-midi pour booster votre envie d’entreprendre !
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Le Palais 42 avenue des congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

An afternoon to spark your entrepreneurial spirit!

L’événement Salon des Entrepreneurs Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique

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