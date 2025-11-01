Salon des épicuriens Salle de l’Orée du Bois Cormelles-le-Royal

Salon des épicuriens Salle de l’Orée du Bois Cormelles-le-Royal samedi 1 novembre 2025.

Salon des épicuriens

Salle de l’Orée du Bois Boulevard de l’Espérance Cormelles-le-Royal Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-01

L’association ACC organise le 2ème Salon des Epicuriens du 1 au 2 novembre 2025, salle de l’Orée du bois à Cormelles le Royal. Une vingtaine d’exposants seront présents pour vous conseiller et vendre leurs produits régionaux (vins, bières, chocolats, foie gras, miel, saucisson, bonbons, … )

L’association ACC organise le 2ème Salon des Epicuriens du 1 au 2 novembre 2025, salle de l’Orée du bois à Cormelles le Royal. Une vingtaine d’exposants seront présents pour vous conseiller et vendre leurs produits régionaux (vins, bières, chocolats, foie gras, miel, saucisson, bonbons, … ) .

Salle de l’Orée du Bois Boulevard de l’Espérance Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie +33 6 73 63 80 63 francoischarles.suzanne@stellantis.com

English : Salon des épicuriens

The ACC association is organizing the 2nd Salon des Epicuriens from November 1 to 2, 2025, at the Salle de l’Orée du Bois in Cormelles le Royal. Around twenty exhibitors will be on hand to advise you and sell their regional products (wines, beers, chocolates, foie gras, honey, sausages, sweets, etc.)

German : Salon des épicuriens

Der Verein ACC organisiert den 2. Salon des Epicuriens vom 1. bis 2. November 2025 im Salle de l’Orée du bois in Cormelles le Royal. Rund 20 Aussteller werden anwesend sein, um Sie zu beraten und ihre regionalen Produkte zu verkaufen (Wein, Bier, Schokolade, Stopfleber, Honig, Wurst, Süßigkeiten, … )

Italiano :

L’associazione ACC organizza il 2° Salon des Epicuriens dall’1 al 2 novembre 2025, presso la sala Orée du Bois di Cormelles le Royal. Una ventina di espositori saranno a disposizione per consigliarvi e vendere i loro prodotti regionali (vini, birre, cioccolatini, foie gras, miele, salsicce, dolci…)

Espanol :

La asociación ACC organiza el 2º Salón de Epicuros del 1 al 2 de noviembre de 2025, en la sala Orée du Bois de Cormelles le Royal. Una veintena de expositores le asesorarán y venderán sus productos regionales (vinos, cervezas, chocolates, foie gras, miel, embutidos, dulces, etc.)

L’événement Salon des épicuriens Cormelles-le-Royal a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Caen la Mer