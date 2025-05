Salon des familles – Salle polyvalente Fraize, 24 mai 2025 09:00, Fraize.

Vosges

Salon des familles Salle polyvalente Rue du pont de la forge Fraize Vosges

Organisé par le Réseau Parentalité. De nombreux stands d’animations (parcours pieds nus, chasse aux trésors, peinture sur galets, …). Un spectacle pour enfants par la compagnie Poil à Gratter (10h-11h).

Entrée libre ; venez vous amuser en famille !Tout public

Salle polyvalente Rue du pont de la forge

Fraize 88230 Vosges Grand Est reseauparentalite.deo@gmail.com

English :

Organized by Réseau Parentalité. Numerous entertainment stands (barefoot trail, treasure hunt, pebble painting, etc.). A children’s show by the Poil à Gratter company (10am-11am).

Free admission; come and have fun with your family!

German :

Organisiert vom Netzwerk Elternschaft. Zahlreiche Stände mit Animationen (Barfußpfad, Schatzsuche, Malen auf Kieselsteinen, …). Eine Aufführung für Kinder von der Kompanie Poil à Gratter (10h-11h).

Freier Eintritt; amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie!

Italiano :

Organizzato dalla Rete dei genitori. Numerosi stand di animazione (percorso a piedi nudi, caccia al tesoro, pittura su ciottoli, ecc.) Spettacolo per bambini della compagnia Poil à Gratter (ore 10.00-11.00).

Ingresso libero; venite a divertirvi con la vostra famiglia!

Espanol :

Organizado por la Red de Padres. Numerosos puestos de animación (sendero de los pies descalzos, búsqueda del tesoro, pintura sobre guijarros, etc.). Espectáculo infantil a cargo de la compañía Poil à Gratter (10.00-11.00 h).

Entrada gratuita; ¡venga a divertirse en familia!

