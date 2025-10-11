Salon des familles Thionville
Salon des familles Thionville samedi 11 octobre 2025.
Salon des familles
14 route du Buchel Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 17:30:00
2025-10-11
Au programme conférences, stands d’informations, tables rondes, spectacles, ateliers, escape game et bien plus encore…
Petite restauration et buvette sur place
Animations toute la journée !
– Stand de présentation des partenaires
– Escape Game en famille les familles abordent de manière ludique certains thème liés à l’éducation. Le jeu est suivi d’un temps d’échange. (Inscriptions sur place)
– Animations Médiathèque Fameck Exploration, lecture animée, ateliers, temps calme musical, partage…Tout public
14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 52 65 26
English :
On the program: conferences, information stands, round tables, shows, workshops, escape game and much more…
Snacks and refreshments on site
Entertainment all day long!
– Partner presentation stand
– Family Escape Game: families playfully tackle a number of education-related themes. The game is followed by a discussion session (registration on site)
– Médiathèque Fameck activities: exploration, animated reading, workshops, musical quiet time, sharing?
German :
Auf dem Programm stehen Konferenzen, Informationsstände, runde Tische, Aufführungen, Workshops, Escape Game und vieles mehr…
Kleine Snacks und Getränke vor Ort
Animationen den ganzen Tag lang!
– Präsentationsstand der Partner
– Escape Game für Familien: Familien setzen sich auf spielerische Weise mit bestimmten Themen im Zusammenhang mit der Erziehung auseinander. Auf das Spiel folgt eine Zeit des Austauschs (Anmeldung vor Ort)
– Animationen in der Mediathek Fameck: Erkundungen, animierte Lesungen, Workshops, musikalische Auszeiten, Austausch?
Italiano :
In programma: conferenze, stand informativi, tavole rotonde, spettacoli, laboratori, escape game e molto altro…
Snack e rinfreschi in loco
Intrattenimento per tutto il giorno!
– Stand di presentazione dei partner
– Family Escape Game: un modo divertente per le famiglie di affrontare una serie di questioni legate all’istruzione. Il gioco è seguito da una sessione di discussione (iscrizione sul posto)
– Attività alla Médiathèque Fameck: esplorazioni, letture animate, laboratori, momenti di silenzio musicale, condivisione?
Espanol :
En el programa: conferencias, stands informativos, mesas redondas, espectáculos, talleres, juego de escape y mucho más…
Aperitivos y refrescos in situ
Entretenimiento durante todo el día
– Stand de presentación de los socios
– Family Escape Game: una forma divertida para que las familias aborden una serie de cuestiones relacionadas con la educación. El juego va seguido de una sesión de debate (inscripción in situ)
– Actividades en la Médiathèque Fameck: exploración, lectura animada, talleres, tiempo de silencio musical, puesta en común..
L’événement Salon des familles Thionville a été mis à jour le 2025-09-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME