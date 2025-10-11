Salon des familles Thionville

Salon des familles Thionville samedi 11 octobre 2025.

Salon des familles

14 route du Buchel Thionville Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-11

Au programme conférences, stands d’informations, tables rondes, spectacles, ateliers, escape game et bien plus encore…

Petite restauration et buvette sur place

Animations toute la journée !

– Stand de présentation des partenaires

– Escape Game en famille les familles abordent de manière ludique certains thème liés à l’éducation. Le jeu est suivi d’un temps d’échange. (Inscriptions sur place)

– Animations Médiathèque Fameck Exploration, lecture animée, ateliers, temps calme musical, partage…Tout public

14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 52 65 26

English :

On the program: conferences, information stands, round tables, shows, workshops, escape game and much more…

Snacks and refreshments on site

Entertainment all day long!

– Partner presentation stand

– Family Escape Game: families playfully tackle a number of education-related themes. The game is followed by a discussion session (registration on site)

– Médiathèque Fameck activities: exploration, animated reading, workshops, musical quiet time, sharing?

German :

Auf dem Programm stehen Konferenzen, Informationsstände, runde Tische, Aufführungen, Workshops, Escape Game und vieles mehr…

Kleine Snacks und Getränke vor Ort

Animationen den ganzen Tag lang!

– Präsentationsstand der Partner

– Escape Game für Familien: Familien setzen sich auf spielerische Weise mit bestimmten Themen im Zusammenhang mit der Erziehung auseinander. Auf das Spiel folgt eine Zeit des Austauschs (Anmeldung vor Ort)

– Animationen in der Mediathek Fameck: Erkundungen, animierte Lesungen, Workshops, musikalische Auszeiten, Austausch?

Italiano :

In programma: conferenze, stand informativi, tavole rotonde, spettacoli, laboratori, escape game e molto altro…

Snack e rinfreschi in loco

Intrattenimento per tutto il giorno!

– Stand di presentazione dei partner

– Family Escape Game: un modo divertente per le famiglie di affrontare una serie di questioni legate all’istruzione. Il gioco è seguito da una sessione di discussione (iscrizione sul posto)

– Attività alla Médiathèque Fameck: esplorazioni, letture animate, laboratori, momenti di silenzio musicale, condivisione?

Espanol :

En el programa: conferencias, stands informativos, mesas redondas, espectáculos, talleres, juego de escape y mucho más…

Aperitivos y refrescos in situ

Entretenimiento durante todo el día

– Stand de presentación de los socios

– Family Escape Game: una forma divertida para que las familias aborden una serie de cuestiones relacionadas con la educación. El juego va seguido de una sesión de debate (inscripción in situ)

– Actividades en la Médiathèque Fameck: exploración, lectura animada, talleres, tiempo de silencio musical, puesta en común..

L’événement Salon des familles Thionville a été mis à jour le 2025-09-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME