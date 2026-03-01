Salon des festivités Rue des écoles Jarny

Salon des festivités

Rue des écoles Espace Rachel Foglia Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Ce salon a pour objectif de rassembler tout ce qu’il faut pour réussir vos événements et célébrations mariages, anniversaires, baptêmes, fêtes d’entreprise ou moments conviviaux en famille ou entre amis.

Plus de 40 exposants locaux et de la région seront présents pour présenter leurs services traiteurs, décorateurs, créateurs, photographes, vidéastes, et bien d’autres encore.

Pour enrichir l’expérience des visiteurs, de nombreuses animations sont prévues dégustations, démonstrations, concerts, spectacles de magie, défilés et même un vol en montgolfière.Tout public

0 .

Rue des écoles Espace Rachel Foglia Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 44 93 39 28 lesalondevosfestivites@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The aim of this show is to bring together everything you need to make your events and celebrations a success: weddings, birthdays, christenings, company parties or convivial moments with family and friends.

Over 40 local and regional exhibitors will be on hand to present their services: caterers, decorators, designers, photographers, videographers and many more.

To enhance the visitor experience, there will be plenty of entertainment on offer, including tastings, demonstrations, concerts, magic shows, parades and even a hot-air balloon ride.

L’événement Salon des festivités Jarny a été mis à jour le 2026-03-12 par MILTOL