Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2026 Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget

En 1992, le magazine Aviation et Pilote a eu l’idée de réunir, les écoles de pilotage pour les mettre en relation avec les lecteurs du magazine désireux de se renseigner sur la formation de pilote avion et hélicoptère.

Aujourd’hui, le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques propose un espace formation, un espace recrutement et de nombreuses conférences.

Il est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable pour s’informer et s’orienter vers les métiers du transport aérien, de la maintenance et la construction aéronautique, c’est également un lieu de rencontres et d’échanges entre recruteurs et candidats du secteur aéronautique et spatial.

Pendant les trois journées du Salon, une série de conférences animées par des professionnels permettent de découvrir les filières d’accès au secteur et ses métiers mais également d’aborder la conjoncture et l’avenir du secteur.

Un salon qui suit la conjonture

Après une crise sans précédent, le transport aérien et le secteur de la construction et maintenance ont repris le cours de leur développement.

Les compagnies aériennes ont donc en partie repris leurs embauches liées à la fois à la reprise de l’activité et aux départs en retraite.

Ce besoin en pilotes est encore plus prononcé outre Atlantique, Canada et USA. Chez ces derniers, l’attrait du métier de pilote a beaucoup baissé et donc la demande est forte. Cela permet aux compagnies de proposer des salaires particulièrement attractifs dans un timing nettement plus court qu’en Europe.

En France, Air France aura, depuis la reprise des vols après la crise sanitaire, recruté 700 pilotes. L’année prochaine, ce chiffre frôlera le rythme d’embauches prévu avant la crise : environ près de 300 pilotes par an.

La compagnie a relancé sa filière de pilotes Cadets afin d’intégrer en formation de nouveaux aspirants pilotes. La filière est donc accessible sans expérience préalable de pilotage ; le nombre de Cadets recherchés est d’environ 80 postulants. Les autres compagnies françaises cherchent aussi des pilotes.

A noter la présence de l’ENAC, Ecole nationale de l’aviation civile et de l’IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T18:00:00.000+01:00

https://www.salondesformationsaero.fr/

Musée de l’Air et de l’Espace Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis



