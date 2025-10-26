Salon des gourmets Espace François Simon Carolles

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Après le Salon de l’Artisanat et de la Gastronomie, Carol’Animations innove avec son 1er Salon des gourmets uniquement axé sur des produits de terroirs concoctés par des producteurs locaux. Un quinzaine d’entre eux seront présents pour faire découvrir et déguster leurs fabrications dans une ambiance conviviale. .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 83 64 49 28 m.mas@orange.fr

L’événement Salon des gourmets Carolles a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Granville Terre et Mer