Salon des Jeux et Jouets 6ème rencontres enjouées Halles de Gaztelu Hendaye

Salon des Jeux et Jouets 6ème rencontres enjouées

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

2026-11-15

Pour la 5ème année, le service Evènementiel-Festivités propose les « rencontres enjouées », un salon des jeux et jouets pour les petits et grands rêveurs.

C’est un véritable voyage dans un monde totalement imaginaire et enjoué !!!

Plusieurs espaces et ateliers seront organisées, animées et proposées aux familles.

Un vrai moment ludique rempli de rêves, pour les petits et les plus grands ! .

