Salon des Jobs d’été Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Salon des Jobs d’été

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Préparez votre plus beau CV et votre meilleur sourire, vous avez entretien.

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 05

English : Salon des Jobs d’été

12th edition of the Salon des Jobs d’été de Sainte-Maxime. About 40 recruiters present, 300 job offers on site, not to mention our Job Dating . A win-win show… For employers looking for seasonal workers for the summer season and for young people seeking a summer job.

