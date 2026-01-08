Salon des Jobs d’été Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime
Salon des Jobs d’été Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime samedi 14 mars 2026.
Salon des Jobs d’été
Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Préparez votre plus beau CV et votre meilleur sourire, vous avez entretien.
.
Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon des Jobs d’été
12th edition of the Salon des Jobs d’été de Sainte-Maxime. About 40 recruiters present, 300 job offers on site, not to mention our Job Dating . A win-win show… For employers looking for seasonal workers for the summer season and for young people seeking a summer job.
L’événement Salon des Jobs d’été Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme de Sainte Maxime