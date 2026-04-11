Salon des Lauréats 2025 du Trophée des Jeunes Talents de Bourgogne Cave Laly Autun
Salon des Lauréats 2025 du Trophée des Jeunes Talents de Bourgogne Cave Laly Autun jeudi 16 avril 2026.
Autun
Salon des Lauréats 2025 du Trophée des Jeunes Talents de Bourgogne
Cave Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:00:00
fin : 2026-04-16 22:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Le concours du Trophée des Jeunes Talents de Bourgogne est une dégustation à l’aveugle en deux étapes. La première permet la sélection de 3 domaines par côte viticole (Auxerrois, Chablisien, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, Maconnais et Beaujolais).
Pour les 3 domaines finalistes de chaque côte, ils présentent chacun 3 vins, qui sont dégustés à l’aveugle par un parrain et une marraine. Ces derniers ont la responsabilité de choisir le domaine dont les 3 vins ont quelque chose de plus que les autres. Le lauréat est ensuite récompensé lors de la soirée de remise des prix.
Qui sont les 7 lauréats du concours 2025?
Eléonore Moreau du Domaine des Pérégrins à Chablis
Carole & Bastien Mathias du Domaine Alain Mathias dans l’Auxerrois
Edouard Confuron du Domaine Edouard Confuron en Côte de Nuits
Chloé Baillard-Chevalier du Domaine Chevalier et Filles en Côte de Beaune
Christophe-Andréa Grandmougin du Domaine Saint-Jacques en Côte Chalonnaise
Jean-Jacques Feral du Domaine Montbarbon en Maconnais
Elodie Rousselot du Château Bellevue Beaujolais
Qu’est-ce que le salon des lauréats du Trophée des Jeunes Talents de Bourgogne?
Ce salon, organisé par la Cave Laly vise à mettre en lumière les 7 domaines lauréats et à les faire découvrir à la clientèle de notre cave. L’entrée est gratuite, ouverte à tous. Des offres promotionnelles exclusives seront proposées lors de cette soirée.
BONUS
Chaque tranche de 50€ d’achat pendant le salon vous donnera une chance de participer au tirage au sort pour tenter de gagner une bouteille de l’un des domaines présents. Il y aura 7 bouteilles à gagner et 7 gagnants différents. .
Cave Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83 contact@vins-laly.com
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English : Salon des Lauréats 2025 du Trophée des Jeunes Talents de Bourgogne
L’événement Salon des Lauréats 2025 du Trophée des Jeunes Talents de Bourgogne Autun a été mis à jour le 2026-04-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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