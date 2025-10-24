Salon des Loisirs Créatifs au Manège Ordener de Senlis Senlis

Salon des Loisirs Créatifs au Manège Ordener de Senlis Senlis vendredi 24 octobre 2025.

Salon des Loisirs Créatifs au Manège Ordener de Senlis

6-8 Rue des Jardiniers Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-25 20:00:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

Venez à la rencontre de créateurs qui partageront leur savoir-faire et vous proposeront des ateliers variés scrapbooking, couture, dessin, poterie, DIY, perles et bien d’autres.

Dans le cadre emblématique du Manège Ordener, l’association CIBE réunit pour vous plus de 60 exposants passionnés par l’art et la créativité.

Pendant 3 jours, plongez dans l’univers des loisirs créatifs ! Venez à la rencontre de créateurs qui partageront leur savoir-faire et vous proposeront des ateliers variés scrapbooking, couture, dessin, poterie, DIY, perles et bien d’autres.

Vous pourrez également assister à de nombreuses démonstrations et conférences pour découvrir de nouvelles techniques ou vous inspirer pour vos prochains projets créatifs.

Entrée Libre

Manège Ordener, 6-8 rue des Jardiniers. 0 .

6-8 Rue des Jardiniers Senlis 60300 Oise Hauts-de-France cibe.loisirs@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon des Loisirs Créatifs au Manège Ordener de Senlis Senlis a été mis à jour le 2025-09-03 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme