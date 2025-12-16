Salon des loisirs créatifs et du fil (Espace des Trois Provinces) Brive-la-Gaillarde
Espace des trois provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15
2026-02-13
Au programme: près de 50 exposants, des ateliers pour apprendre, des démonstrations, des inspirations…
Du 13 au 15 février. .
Espace des trois provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
