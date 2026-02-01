Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands Salle des Fêtes de Livarot Rue Racine Livarot-Pays-d’Auge

Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands Salle des Fêtes de Livarot

Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands organisé par Livarot Animations le samedi 21 et dimanche 22 février à la salle des fêtes de Livarot de 10h00 à 18h00.

Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands organisé par Livarot Animations le samedi 21 et dimanche 22 février à la salle des fêtes de Livarot de 10h00 à 18h00. .

Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 56 81 67 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands Salle des Fêtes de Livarot

Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands organised by Livarot Animations on Saturday 21 and Sunday 22 February at the Livarot village hall from 10am to 6pm.

L’événement Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands Salle des Fêtes de Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Lisieux Normandie Tourisme