Salon des Loisirs Créatifs CS 81144 Montluçon

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Amateurs de couture, de patchwork, accros au scrapbooking, créateurs de bijoux, adeptes du DIY bricolage , home déco, peinture ou autre mosaïque , venez découvrir les dernières tendances et techniques liées aux travaux manuels.
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
English :
Lovers of sewing, patchwork, scrapbooking, jewelry designers, DIY enthusiasts: DIY, home decor, painting or mosaic, come discover the latest trends and techniques related to manual work.
L’événement Salon des Loisirs Créatifs Montluçon a été mis à jour le 2026-01-21 par Montluçon Tourisme