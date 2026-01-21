Salon des Loisirs Créatifs CS 81144 Montluçon

Salon des Loisirs Créatifs

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Amateurs de couture, de patchwork, accros au scrapbooking, créateurs de bijoux, adeptes du DIY bricolage , home déco, peinture ou autre mosaïque , venez découvrir les dernières tendances et techniques liées aux travaux manuels.

.

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lovers of sewing, patchwork, scrapbooking, jewelry designers, DIY enthusiasts: DIY, home decor, painting or mosaic, come discover the latest trends and techniques related to manual work.

L’événement Salon des Loisirs Créatifs Montluçon a été mis à jour le 2026-01-21 par Montluçon Tourisme