SALON DES LOISIRS CRÉATIFS Pérols

Le compte à rebours est lancé le salon Tendances Créatives revient à Montpellier !

Plongez dans l’univers du DIY du 12 au 15 mars au Parc des Expositions et laissez libre cours à votre imagination !

Couture, home déco, tissus, patrons, cuirs, accessoires DIY, customisation, kits, mercerie, tricot, crochet, laines, machines à coudre, broderie, art du fil, perles, jesmonite, scrapbooking, patchwork, mosaïque, bricolage, argile, fleurs séchées, boutons…

Un paradis pour les passionnés de création !

Durant ces 4 jours de pure effervescence créative, vous pourrez

►Rencontrer 90 exposants

►Participer à plu de 200 ateliers animés par 15 expertes passionées

►Vous émerveiller devant des expositions uniques

Pourquoi ne pas nous y retrouver ?

The countdown is on: Tendances Créatives returns to Montpellier!

Dive into the world of DIY from March 12 to 15 at the Parc des Expositions and let your imagination run wild!

