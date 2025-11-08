Salon des loisirs créatifs allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle

Salon des loisirs créatifs

4ème salon des loisirs créatifs organisé par la Maison des Loisirs et de la Culture de Rupt-sur-Moselle et Les Loisirs Créatifs de Vagney. Entrée gratuite, petite restauration et buvette sur place. Divers ateliers sur place.Tout public

allée Charles Bossi Centre socio-culturel Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 22 97 78 49 sabine.francis@free.fr

English :

4th salon des loisirs créatifs organized by the Maison des Loisirs et de la Culture de Rupt-sur-Moselle and Les Loisirs Créatifs de Vagney. Free admission, snack bar and refreshments on site. Various workshops on site.

German :

4. Messe für kreative Freizeitgestaltung, organisiert von der Maison des Loisirs et de la Culture de Rupt-sur-Moselle und Les Loisirs Créatifs de Vagney. Freier Eintritt, kleine Snacks und Getränke vor Ort. Verschiedene Workshops vor Ort.

Italiano :

quarta fiera dell’artigianato organizzata dalla Maison des Loisirs et de la Culture de Rupt-sur-Moselle e da Les Loisirs Créatifs de Vagney. Ingresso gratuito, snack bar e ristoro sul posto. Vari laboratori in loco.

Espanol :

4ª feria de artesanía organizada por la Maison des Loisirs et de la Culture de Rupt-sur-Moselle y Les Loisirs Créatifs de Vagney. Entrada gratuita, cafetería y refrescos in situ. Talleres diversos in situ.

L’événement Salon des loisirs créatifs Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-10-25 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES