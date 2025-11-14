Salon des loisirs créatifs rue du 11 Novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges

Salon des loisirs créatifs

rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-16

8e édition. Plus d’une trentaine d’exposants viennent des 4 coins de la France pour en faire une réussite. Les produits sont très variés laines, tissus, patchwork, laine cardée, mosaïques, activités pour les enfants, perles, charms etc …

Inscriptions des ateliers sur place.Tout public

0 .

rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est clubauxbonspoints@gmail.com

English :

8th edition. Over thirty exhibitors from the 4 corners of France make it a success. A wide range of products: wools, fabrics, patchwork, carded wool, mosaics, children’s activities, beads, charms etc…

Registration for workshops on site.

German :

8. Ausgabe. Mehr als dreißig Aussteller kommen aus ganz Frankreich, um die Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen. Die Produkte sind sehr vielfältig: Wolle, Stoffe, Patchwork, kardierte Wolle, Mosaike, Aktivitäten für Kinder, Perlen, Charms usw. …

Anmeldungen für Workshops vor Ort.

Italiano :

8a edizione. Più di trenta espositori provenienti dai 4 angoli della Francia sono venuti a rendere l’evento un successo. L’offerta è ampia: lane, tessuti, patchwork, lana cardata, mosaici, attività per bambini, perline, ciondoli, ecc.

Iscrizione ai laboratori sul posto.

Espanol :

8ª edición. Más de treinta expositores procedentes de los 4 rincones de Francia han acudido para que sea un éxito. Hay una amplia gama de productos: lanas, tejidos, patchwork, lana cardada, mosaicos, actividades infantiles, abalorios, dijes, etc.

Inscripción para los talleres in situ.

L’événement Salon des loisirs créatifs Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-11-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES