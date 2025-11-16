Salon des loisirs créatifs

Saint-Firmin-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Faîtes le plein d’idées créatives lors d’un salon dédié à Saint-Firmin-des-Bois !

Saint-Firmin-des-Bois 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 66 55 92

English :

Fill up on creative ideas at a dedicated trade fair in Saint-Firmin-des-Bois!

German :

Auf einer Messe in Saint-Firmin-des-Bois können Sie sich mit kreativen Ideen eindecken!

Italiano :

Fate scorta di idee creative in una mostra dedicata a Saint-Firmin-des-Bois!

Espanol :

Abastézcase de ideas creativas en una exposición específica en Saint-Firmin-des-Bois

