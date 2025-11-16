Salon des loisirs créatifs Saint-Firmin-des-Bois
Salon des loisirs créatifs Saint-Firmin-des-Bois dimanche 16 novembre 2025.
Salon des loisirs créatifs
Saint-Firmin-des-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Faîtes le plein d’idées créatives lors d’un salon dédié à Saint-Firmin-des-Bois !
Saint-Firmin-des-Bois 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 66 55 92
English :
Fill up on creative ideas at a dedicated trade fair in Saint-Firmin-des-Bois!
German :
Auf einer Messe in Saint-Firmin-des-Bois können Sie sich mit kreativen Ideen eindecken!
Italiano :
Fate scorta di idee creative in una mostra dedicata a Saint-Firmin-des-Bois!
Espanol :
Abastézcase de ideas creativas en una exposición específica en Saint-Firmin-des-Bois
L’événement Salon des loisirs créatifs Saint-Firmin-des-Bois a été mis à jour le 2025-10-25 par OT 3CBO