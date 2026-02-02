Salon des loisirs et du tourisme 2026 avenue Georges Clémenceau Valence

Salon des loisirs et du tourisme 2026

avenue Georges Clémenceau Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence Drôme

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

2026-02-21

Valence accueillera la 2e édition du Salon des Loisirs et du Tourisme, un événement dédié à la découverte des richesses touristiques locales. Il propose aux habitants de découvrir une large offre de loisirs et d’expériences touristiques à proximité.

+33 9 82 60 68 82 charlene@toutunevenement.com

Valence will host the 2nd edition of the Salon des Loisirs et du Tourisme, an event dedicated to the discovery of local tourist attractions. It offers local residents the chance to discover a wide range of leisure activities and tourist experiences nearby.

