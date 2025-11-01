Salon des Mariés Micropolis Besançon

Salon des Mariés Micropolis Besançon samedi 1 novembre 2025.

Salon des Mariés

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

2025-11-01 2025-11-02

Nous vous attendons pour le 38ème Salon des Mariés !

Votre douce moitié vous a fait sa demande ? Vous souhaitez célébrer votre union prochainement ? Ou c’est un projet que vous souhaitez secrètement réaliser ? Venez échanger avec de nombreux prestataires créateurs de robes de mariées et de costumes, traiteurs, bijoutiers, vidéastes, photographes, lieux de réception, animations, location de matériels, décorateurs, fleuristes, wedding planner, … Tous seront présents pour vous aider à organiser le plus beau jour de votre vie !

Cette année, ne manquez surtout pas

● Un jeu-concours exceptionnel avec divers lots à gagner des abonnements de remise en

forme, une journée de location de voiture de prestige, des séances d’1h de flottaison en isolation

sensorielle, des cartes cadeaux, une séance photo, des bijoux, etc.

● Des dégustations sur les stands traiteurs, glaces, champagnes, …

● Des défilés spectacles

● Des démonstrations de pole dance et de chants gospel

● Un atelier de costume sur-mesure

● De nombreux avantages et jeux concours sur les stands de nos exposants

● Un espace Bar Snacking à l’intérieur de l’événement pour vous restaurer .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 08 09

