Salon des métiers d’art 2026 de Luisant

Cours Charles Brune Luisant Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Salon réunira des artisans désireux de vous faire découvrir leurs créations inédites, leurs inspirations et leurs savoir-faire. Ils proposeront des démonstrations captivantes directement sur leurs stands.

Le Salon des Métiers d’Art de Luisant a reçu, en 2025, 24 exposants reconnus pour la qualité de leurs créations ainsi que l’association Atelier 13N et l’Atelier De Taches en Touches. Qui n’a pas vu la colonne de chaises suspendues, cette installation surprenante sur la scène de la salle André Malraux ? La 5e édition du Salon des Métiers d’Art se prépare pour vous accueillir et vivre de nouvelles aventures artistiques, des rencontres avec la matière et leurs créateurs. L’an dernier, le Salon a accueilli plus de 700 visiteurs. .

Cours Charles Brune Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 91 09 75 salon.art@ville-luisant.fr

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English :

The Show will bring together artisans eager to share their unique creations, inspirations and know-how. They’ll be offering captivating demonstrations right on their stands.

L’événement Salon des métiers d’art 2026 de Luisant Luisant a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES