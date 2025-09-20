Salon des métiers d’art Abbaye Notre-Dame Angoulême

Salon des métiers d’art Abbaye Notre-Dame Angoulême samedi 20 septembre 2025.

Salon des métiers d’art

Abbaye Notre-Dame 25 rue Léonard Jarraud Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21

Venez à la rencontre de ces artisans qui vous feront découvrir leur univers, leur savoir-faire et leur passion.
Abbaye Notre-Dame 25 rue Léonard Jarraud Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 83 29 72 

English :

Come and meet these artisans, and discover their world, their know-how and their passion.

German :

Lernen Sie diese Handwerker kennen, die Ihnen ihre Welt, ihr Können und ihre Leidenschaft näher bringen.

Italiano :

Venite a conoscere questi artigiani e scoprite il loro mondo, il loro know-how e la loro passione.

Espanol :

Venga a conocer a estos artesanos y descubra su mundo, su saber hacer y su pasión.

L’événement Salon des métiers d’art Angoulême a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême