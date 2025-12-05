Salon des Métiers d’Art de Noël Cahors

Salon des Métiers d’Art de Noël

Le savoir-faire artisanal s’invite à Cahors à l’occasion du Salon des Métiers d’Art de Noël, qui se tiendra du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025 au Foyer Valentré.

Une trentaine d’artisans d’art lotois seront au rendez-vous pour partager leur passion, leur créativité et leurs réalisations uniques. Céramique, verre, bois, textile, cuir, bijoux, décoration… Venez découvrir ou redécouvrir la richesse et la diversité de l’artisanat local.

Ce salon est l’occasion idéale pour commencer vos achats de Noël et offrir des cadeaux originaux, faits main, porteurs de sens et d’authenticité. Et surtout 100% lotois ! .

Craftsmanship is invited to Cahors for the Salon des Métiers d?Art de Noël, to be held from Friday December 5 to Sunday December 7, 2025 at the Foyer Valentré.

Some thirty Lotois artisans will be on hand to share their passion, creativity and unique creations

