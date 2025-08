Salon des Métiers d’Art et Artisanats « PILOTE CREA » Parc des expositions de La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Salon des Métiers d’Art et Artisanats « PILOTE CREA » Parc des expositions de La Teste de Buch La Teste-de-Buch samedi 15 novembre 2025.

Parc des expositions de La Teste de Buch 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

PILOTE CREA, c’est le salon des Métiers d’Art et de l’Artisanat du Bassin d’Arcachon.Un événement qui rassemble des créateurs, artisans et artistes, locaux et aussi d’autres régions, afin de mettre en avant leur savoir-faire et leurs créations.

Ce salon permet aux visiteurs de découvrir et d’acquérir des pièces uniques ou réalisées en petites séries, dans des domaines variés comme la céramique, le textile, la maroquinerie, la verrerie, la bijouterie, la sculpture, le bois, le métal et bien d’autres formes d’artisanat.

Destinés au grand public, mais aussi aux professionnels en quête de collaborations ou d’inspiration, ce salon est un lieu privilégié pour promouvoir l’artisanat d’art et encourager la consommation de produits faits main et locaux.

Entrée et Parking gratuits .

Parc des expositions de La Teste de Buch 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine pilotecrea@gmail.com

