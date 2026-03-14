Salon des métiers d’art et d’excellence Maison Natale François Mitterand Jarnac

Salon des métiers d’art et d’excellence

Maison Natale François Mitterand 1 22 rue Abel Guy Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Création du premier salon des métiers d’art à Jarnac. L’institut François Mitterrand organise le 1er salon des métiers d’art à Jarnac. Rencontrez des artisans d’art.

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Maison Natale François Mitterand 1 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Creation of the first arts and crafts fair in Jarnac. The Institut François Mitterrand organizes the 1st Salon des Métiers d?Art in Jarnac. Meet craftsmen.

L’événement Salon des métiers d’art et d’excellence Jarnac a été mis à jour le 2026-03-10 par Destination Cognac