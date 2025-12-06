Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon des Métiers d’art (Exposition) La Ferté-Bernard

Salle Patrimoine Office de Tourisme La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Exposition des créations artisanales d’artistes locaux   .

Salle Patrimoine Office de Tourisme La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 

