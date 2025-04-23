Salon des Métiers d’Art

Place du Marché au Bois Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Le Salon des Métiers d’Art de Guérande revient pour sa 4ᵉ édition au pied de la Porte Saint-Michel. Trois jours pour célébrer la créativité et l’excellence artisanale locale !

Venez rencontrer 25 artisans passionnés et découvrir leurs créations uniques céramique, vitrail, bijouterie, tournage sur bois, tapisserie, calligraphie, papier fait main et bien plus encore.

Chaque stand est l’occasion de découvrir le savoir-faire des artisans, d’assister à des démonstrations en direct et d’échanger avec eux sur leurs techniques et parcours.

Entre démonstrations, échanges et ventes sur place, explorez des métiers fascinants des artisans d’art. .

Place du Marché au Bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

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L’événement Salon des Métiers d’Art Guérande a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44