Salon des métiers d’art Salles du Spa Marin et des Régates Pléneuf-Val-André

Salles du Spa Marin et des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-24

Le Salon des Métiers d’Art fait son retour sur la digue promenade du Val-André pour sa 10ème édition.

Véritable rendez-vous de la création, cet événement met en lumière des artisans passionnés qui perpétuent et réinventent des savoir-faire uniques, entre tradition, restauration et innovation.

Durant trois jours, quinze artisans partageront leur passion et dévoileront des savoir-faire façonnés, souvent à l’abri des regards, au sein de leurs ateliers.

Les visiteurs pourront échanger avec eux et découvrir un éventail de pratiques verrerie, dorure, ébénisterie, artisanat textile, céramique, mosaïque, broderie, bijouterie, création de mobilier et de vêtements, restauration d’objets et d’œuvres d’art.

Une invitation à ressentir ce lien unique entre la main, l’outil et l’acte de création. .

Salles du Spa Marin et des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00

