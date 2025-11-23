Salon des Métiers d’Art Seinomarin Magic Mirrors Le Havre

Salon des Métiers d’Art Seinomarin

Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre au Magic Mirrors, l’association Normandie Métiers d’Art a l’immense plaisir de vous présenter son Salon des Métiers d’Art Seinomarin. Profitez de cette journée féérique dans un lieu d’exception pour trouver les cadeaux de Noël parfaits pour vos proches. Venez à la rencontre d’artisans d’art passionnés, pour découvrir leur univers où s’exercent la maîtrise du geste et de la matière, la créativité, le goût du partage et de la transmission.

Vendredi 19 décembre de 14h à 18h

Samedi 20 et dimanche 21 décembre de 10h à 18h .

