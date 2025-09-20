Salon des métiers d’arts Abbaye Notre-Dame Breuty

Salon des métiers d’arts Abbaye Notre-Dame Breuty samedi 20 septembre 2025.

Salon des métiers d’arts 20 et 21 septembre Abbaye Notre-Dame Charente

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Venez à la rencontre de ces artisans qui vous feront découvrir leur univers, leur savoir-faire et leur passion »

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

12h à 19h

Salon des Métiers d’Art : visite – exposition – vente au public

Buvette et restauration assurées par l’Association La Couronne Avenir et Patrimoine

19h

Concert : Les Improb’Ab

Reprises de chansons françaises de variétés des années 40 à 70, avec :

Fabrice à l’accordéon, Jean-Michel au trombone, bugle et arrangements, Stéphane au chant, à la guitare et à l’harmonica.

Répertoire de Fernandel à Aznavour, en passant par Bourvil, Brassens, Aufray, Dalida, Dassin, Fugain…

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

10h à 19h

Visite – exposition – vente au public

11h

Présence d’un huitrier d’Étaules (Charente-Maritime)

12h

Food Truck « La Fille du Nord » (frites, hamburgers, saucisses…)

Concert : Lyres et Lettres par l’Ensemble Alceste

Un curieux mélange entre viole de gambe et accordéon !

Un abécédaire théâtral & musical, compilant des auteurs de différentes époques, accompagné de musiques populaires, savantes et d’improvisations.

Salon organisé par l’association Salut l’Artiste

En partenariat avec la Ville de La Couronne et l’Association La Couronne Avenir et Patrimoine.

Abbaye Notre-Dame 25 rue Léonard Jarraud, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 37 83 29 72 http://www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois L’abbaye Notre-Dame de la Couronne est fondée au XIIe siècle et les religieux de l’ordre régulier de saint Augustin s’installent en présence de l’évêque Girard de Blay et du comte d’Angoulême. Dès sa création, l’abbaye connaît un grand succès : une nouvelle église est édifiée à la fin du XIIe siècle (chœur et nef : 1171-1194 ; la fin du chantier est ralentie par les guerres, famines…). Elle est dédicacée en 1201, en présence de l’archevêque de Bordeaux.

© Pixabay