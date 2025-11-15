Salon des métiers d’arts Le Centre des Congrès du Burghof – Forbach
Salon des métiers d’arts
Le Centre des Congrès du Burghof – 15 rue du parc Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-15
De nombreux exposants vous présentent leurs créations. Petite restauration sur place.Tout public
Le Centre des Congrès du Burghof – 15 rue du parc Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00
English :
Many exhibitors present their creations. Snacks on site.
German :
Zahlreiche Aussteller präsentieren Ihnen ihre Kreationen. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.
Italiano :
Molti espositori presentano le loro creazioni. Pasti leggeri disponibili in loco.
Espanol :
Numerosos expositores presentan sus creaciones. Comida ligera in situ.
