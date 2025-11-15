Salon des métiers d’arts Le Centre des Congrès du Burghof – Forbach

Salon des métiers d’arts

Le Centre des Congrès du Burghof – 15 rue du parc Forbach Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

De nombreux exposants vous présentent leurs créations. Petite restauration sur place.Tout public

English :

Many exhibitors present their creations. Snacks on site.

German :

Zahlreiche Aussteller präsentieren Ihnen ihre Kreationen. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Molti espositori presentano le loro creazioni. Pasti leggeri disponibili in loco.

Espanol :

Numerosos expositores presentan sus creaciones. Comida ligera in situ.

L’événement Salon des métiers d’arts Forbach a été mis à jour le 2025-11-03 par FORBACH TOURISME