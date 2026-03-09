Salon des métiers d’arts

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Venez à la rencontre des artisans et professionnels des métiers d’arts pour une exposition/vente, des démonstrations de savoir-faire et ateliers d’initiation

Venez à la rencontre des artisans et professionnels des métiers d’arts pour une exposition/vente, des démonstrations de savoir-faire et ateliers d’initiation. Le salon se déroule sur 3 jours, en contrebas du village de Saint-Cirq-Lapopie, à la halte nautique au lieu-dit Porte-Roques.

Les journées sont coorganisées par la Chambre des Métiers et de l’Artisanant du Lot, le Parc-Géoparc et la commune de SaintCirq-Lapopie, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art (J.E.M.A.).

.

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet craftsmen and professionals for an exhibition/sale, demonstrations of their skills and introductory workshops

L’événement Salon des métiers d’arts Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-03-09 par Pnr des Causses du Quercy