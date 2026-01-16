Salon des Métiers de la Formation et de l’Orientation Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Salon des Métiers de la Formation et de l’Orientation
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Début : 2026-03-06 09:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-06
Cet évènement incontournable, propose en un même lieu, la présentation des métiers et l’information sur les formations.
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L'Isle-d'Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine
This not-to-be-missed event features a presentation of careers and information on training courses, all in one place.
