Salon des métiers de la Petite Enfance Le Triangle Rennes
Salon des métiers de la Petite Enfance Le Triangle Rennes mardi 25 novembre 2025.
Salon des métiers de la Petite Enfance Le Triangle Rennes Mardi 25 novembre, 13h00 Ille-et-Vilaine
Découverte des métiers, informations parcours et formation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-25T13:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-25T19:00:00.000+01:00
1
Le Triangle Boulevard de Yougoslavie Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine