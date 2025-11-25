Salon des métiers de la Petite Enfance Le Triangle Rennes Mardi 25 novembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Découverte des métiers, informations parcours et formation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T19:00:00.000+01:00

Le Triangle Boulevard de Yougoslavie Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine