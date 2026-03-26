Salon des minéraux et du bien-être à Saint-Quentin Saint-Quentin

Salon des minéraux et du bien-être à Saint-Quentin

Rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir le Salon des minéraux et du bien-être qui se tiendra au palais de Fervaques les 13 et 14 juin 2026 de 10h à 19h.

Plongez dans un univers dédié à la détente, aux énergies et aux trésors de la nature minéraux, lithothérapie, bien-être et rencontres avec des exposants passionnés seront au rendez-vous. Une belle occasion de prendre du temps pour soi et de faire le plein de découvertes dans une ambiance apaisante et conviviale.

Organisé par l’association Litho-Évènements, ce salon est accessible à tous… et l’entrée est gratuite;

Contact

lithoevenements@gmail.com

06 62 67 48 27

Venez découvrir le Salon des minéraux et du bien-être qui se tiendra au palais de Fervaques les 13 et 14 juin 2026 de 10h à 19h.

Plongez dans un univers dédié à la détente, aux énergies et aux trésors de la nature minéraux, lithothérapie, bien-être et rencontres avec des exposants passionnés seront au rendez-vous. Une belle occasion de prendre du temps pour soi et de faire le plein de découvertes dans une ambiance apaisante et conviviale.

Organisé par l’association Litho-Évènements, ce salon est accessible à tous… et l’entrée est gratuite;

Contact

lithoevenements@gmail.com

06 62 67 48 27 .

Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 62 67 48 27 lithoevenements@gmail.com

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English :

Come and discover the Salon des minéraux et du bien-être, to be held at the Palais de Fervaques on June 13 and 14, 2026 from 10am to 7pm.

Immerse yourself in a world dedicated to relaxation, energy and the treasures of nature: minerals, lithotherapy, well-being and meetings with passionate exhibitors. It’s the perfect opportunity to take time out for yourself and make new discoveries in a soothing, friendly atmosphere.

Organized by the Litho-Évènements association, the show is open to all? and admission is free;

Contact

lithoevenements@gmail.com

06 62 67 48 27

L’événement Salon des minéraux et du bien-être à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois