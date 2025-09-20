Salon des minéraux, fossiles, bijoux de créateur Salle de L’Auzelou Tulle

Salon des minéraux, fossiles, bijoux de créateur Salle de L’Auzelou Tulle samedi 20 septembre 2025.

Salon des minéraux, fossiles, bijoux de créateur

Salle de L’Auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Salon organisez par l’Association Univers Minéraux.

Avec quelque exposants locaux.

Grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de divers provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.

Des bijoux, certains faits mains par des artisans qui exposeront leurs productions, des cabochons, pendentifs, de la lithothérapie, et plus encore!!

Entrée gratuite !

Exposants professionnels .

Salle de L’Auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 27 19 94 universmineraux@outlook.fr

English : Salon des minéraux, fossiles, bijoux de créateur

German : Salon des minéraux, fossiles, bijoux de créateur

Italiano :

Espanol : Salon des minéraux, fossiles, bijoux de créateur

L’événement Salon des minéraux, fossiles, bijoux de créateur Tulle a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze