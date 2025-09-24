Salon des mineraux, fossiles, et bijoux Salouël
Salon des mineraux, fossiles, et bijoux Salouël samedi 7 février 2026.
Salon des mineraux, fossiles, et bijoux
Salouël Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07
-Grand musée minéralogique
-Expositions avec explications à la demande, 30 exposants.
-Conférences interactives les histoires géologiques de notre terre
-Expertises gratuites de vos pierres
-Espace pour les enfants
Salouël 80480 Somme Hauts-de-France ggp.80ar@gmail.com
English :
-Large mineralogical museum
-Exhibitions with explanations on request, 30 exhibitors.
-Interactive lectures: the geological history of our earth
-Free expert appraisals of your stones
-Children’s area
L’événement Salon des mineraux, fossiles, et bijoux Salouël a été mis à jour le 2025-09-24 par OT D’AMIENS