Salon des mineraux, fossiles, et bijoux

Salouël Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

-Grand musée minéralogique

-Expositions avec explications à la demande, 30 exposants.

-Conférences interactives les histoires géologiques de notre terre

-Expertises gratuites de vos pierres

-Espace pour les enfants

-Grand musée minéralogique

-Expositions avec explications à la demande, 30 exposants.

-Conférences interactives les histoires géologiques de notre terre

-Expertises gratuites de vos pierres

-Espace pour les enfants .

Salouël 80480 Somme Hauts-de-France ggp.80ar@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

-Large mineralogical museum

-Exhibitions with explanations on request, 30 exhibitors.

-Interactive lectures: the geological history of our earth

-Free expert appraisals of your stones

-Children’s area

L’événement Salon des mineraux, fossiles, et bijoux Salouël a été mis à jour le 2025-09-24 par OT D’AMIENS