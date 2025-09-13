Salon des minéraux Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

Salon des minéraux Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit samedi 13 septembre 2025.

Salon des minéraux

Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :
2025-09-13

Exposition, vente, achat de minéraux et fossiles. Entrée libre.   .

Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 35 46 79 

