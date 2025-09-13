Salon des minéraux Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit
Salon des minéraux
Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
2025-09-13
Exposition, vente, achat de minéraux et fossiles. Entrée libre. .
Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 35 46 79
