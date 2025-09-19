SALON DES MINERAUX Pollestres
SALON DES MINERAUX Pollestres vendredi 19 septembre 2025.
SALON DES MINERAUX
Espace Arthur Conte Pollestres Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
Venez découvrir des minéraux et fossiles, des bijoux, des pierres roulées et accessoires .
Espace Arthur Conte Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 02 65 93
English :
Come and discover minerals and fossils, jewelry, rolled stones and accessories.
German :
Kommen Sie und entdecken Sie Mineralien und Fossilien, Schmuck, Trommelsteine und Accessoires .
Italiano :
Venite a scoprire minerali e fossili, gioielli, pietre arrotolate e accessori.
Espanol :
Venga a descubrir minerales y fósiles, joyas, piedras rodadas y accesorios.
