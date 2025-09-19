SALON DES MINERAUX Pollestres

SALON DES MINERAUX Pollestres vendredi 19 septembre 2025.

SALON DES MINERAUX

Espace Arthur Conte Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 2

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

Venez découvrir des minéraux et fossiles, des bijoux, des pierres roulées et accessoires .

.

Espace Arthur Conte Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 02 65 93

English :

Come and discover minerals and fossils, jewelry, rolled stones and accessories.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie Mineralien und Fossilien, Schmuck, Trommelsteine und Accessoires .

Italiano :

Venite a scoprire minerali e fossili, gioielli, pietre arrotolate e accessori.

Espanol :

Venga a descubrir minerales y fósiles, joyas, piedras rodadas y accesorios.

L’événement SALON DES MINERAUX Pollestres a été mis à jour le 2025-08-28 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME