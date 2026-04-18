Salon des Minéraux Salle Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés

Saint-Germain-des-Fossés

Salon des Minéraux

Salle Fernand Raynaud Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Salon des minéraux fossiles/bijoux pour la 2ème année. Entrée gratuite de 10h à 18h.

Une pierre est offerte à chaque enfant.

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Salle Fernand Raynaud Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 17 34 53

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English :

Fossil minerals/jewelry show for the 2nd year. Free admission from 10am to 6pm.

Each child receives a free stone.

L’événement Salon des Minéraux Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations