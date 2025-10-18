Salon des Miniatures Coubon

Salon des Miniatures Coubon samedi 18 octobre 2025.

Salon des Miniatures

A la salle Bulle en Sol Coubon Haute-Loire

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Miniatures de voiture, camions et petits trains.

A la salle Bulle en Sol Coubon 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes info.cac.coubon@orange.fr

English :

Miniature cars, trucks and trains.

German :

Miniaturen von Autos, Lastwagen und kleinen Zügen.

Italiano :

Auto, camion e treni in miniatura.

Espanol :

Coches, camiones y trenes en miniatura.

