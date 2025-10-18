Salon des Miniatures Coubon
Salon des Miniatures Coubon samedi 18 octobre 2025.
Salon des Miniatures
A la salle Bulle en Sol Coubon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Miniatures de voiture, camions et petits trains.
.
A la salle Bulle en Sol Coubon 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes info.cac.coubon@orange.fr
English :
Miniature cars, trucks and trains.
German :
Miniaturen von Autos, Lastwagen und kleinen Zügen.
Italiano :
Auto, camion e treni in miniatura.
Espanol :
Coches, camiones y trenes en miniatura.
L’événement Salon des Miniatures Coubon a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay