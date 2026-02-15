Salon des Orchidées Rue Frédéric Legrand Feytiat

Salon des Orchidées

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-27 2026-02-28

L’espace George Brassens accueille le 16ème salon des orchidées organisé par l’amicale des donneurs de sang bénévoles de Feytiat qui sera aussi là pour vous renseigner sur le Don de Sang. Les visiteurs pourront partager la passion qui anime ces Orchidophiles et admirer plus de 3000 orchidées présentées sur ce salon pour environ 250 variétés. Vandas, dendrobiums, cattleyas, phalaenopsis, brassias, cambrias, sabots de vénus etc… nous feront voyager au travers d’un maelstrom de couleurs, de parfums, que nous offre la nature.

Une Orchidée sera gagnée toutes les heures par les visiteurs et des séances de rempotage auront lieu en continu les samedi et dimanche.

Renseignement par téléphone en lien. .

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon des Orchidées

L’événement Salon des Orchidées Feytiat a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Limoges Métropole