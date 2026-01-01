Salon des orchidées Luçon

Salon des orchidées

Le Salon des Orchidées de Luçon offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir les orchidées près de chez soi. Les amateurs et les professionnels de ces fleurs exotiques s’y réuniront pour partager leur passion et leur savoir-faire, et pour admirer les magnifiques spécimens exposés. Les visiteurs pourront également acheter des orchidées grâce aux producteurs présents. .

English :

Orchid show

