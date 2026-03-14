Salon des orchidées Millau

Salon des orchidées

Salle des fêtes de Millau Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Orchidées passion revient à Millau !

Pour la 5ème année consécutive, l’exposition florale Orchidées passion , sous l’égide

du Rotary club de Millau (en partenariat avec Lionel Savary producteur et organisateur) est de

retour les 28 et 29 mars prochain.

Rendez-vous au parc de la Victoire pour une immersion complète au sein de milliers d’orchidées

(+de 3000), dont certaines d’exception, très difficiles à trouver.

Cette exposition-vente est l’occasion de retrouver aussi des plantes carnivores d’un

producteur reconnu, référence en la matière, des Tillandsias, plantes qui poussent accrochées à

des roches et qui prennent l’humidité par le feuillage.

Tout au long de la journée, dans les allées, les producteurs vous offrirons leurs précieux conseils,

lors d’ateliers de rempotage et d’entretien.

Une bijoutière réalisera ses créations avec de véritables orchidées.

Les fleurs seront en vente sur les deux jours.

Toutes les deux heures, grâce à la tombola, votre billet d’entrée vous permettra peut être de

gagner une orchidée.

Grâce au succès des deux premiers salons et compte-tenu du riche patrimoine naturel de nos

Causses, le Rotary club de Millau a souhaité le faire évoluer.

Ainsi pour l’édition 2026, l’association AMBA (association mycologique et botanique de

l’Aveyron) sera présente.

Elle vous proposera tout au long du week-end de découvrir notre flore Aveyronnaise .

Diaporama-débat dimanche à 15h30 Les orchidées du Séveragais de Monsieur Jegou

orchidophile

il vous fera partager son savoir et sa passion sur la richesse exceptionnelle de la flore de nos

Causses,

Des panneaux, des photos hyperfocus de Cédric Rajadel, (membre de l’AMBA)

seront exposés tout au long du week-end.

Marianne Fabre, (membre de l’AMBA) sera également présente ; elle vous présentera ses

aquarelles consacrées aux plantes et paysages qui nous entourent.

.

Entrée 5€ incluant un billet de tombola (gratuit pour les moins de 12 ans).

Buvette et petite restauration pâtisserie sur place.

Sur les 5€ d’entrée, l’organisateur reversera 1€ au Club de Millau.

Grâce aux fonds récoltés, le Rotary redistribuera l’intégralité des bénéfices, sous forme de dons, aux

associations caritatives locales, investies au niveau de l’enfance, du handicap, de la santé… 5 .

Salle des fêtes de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 86 62 50 19 jeanine.amalvy12@gmail.com

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English :

Orchid passion returns to Millau!

L’événement Salon des orchidées Millau a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)