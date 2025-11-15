Salon des passionnés du bois Complexe des Vieux Métiers salle polyvalente Chanteheux
Salon des passionnés du bois Complexe des Vieux Métiers salle polyvalente Chanteheux samedi 15 novembre 2025.
Salon des passionnés du bois
Complexe des Vieux Métiers salle polyvalente 5 rue Concorde Chanteheux Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
Les 15 et 16 novembre, venez profiter du salon des passionnés du bois sur le thème cette année des contes et des fables.Tout public
0 .
Complexe des Vieux Métiers salle polyvalente 5 rue Concorde Chanteheux 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 46 50
English :
On November 15 and 16, come and enjoy the woodworking enthusiasts’ fair, this year on the theme of tales and fables.
German :
Genießen Sie am 15. und 16. November die Messe für Holzliebhaber, die in diesem Jahr unter dem Motto Märchen und Fabeln steht.
Italiano :
Il 15 e 16 novembre, venite a godervi la fiera degli appassionati del legno, quest’anno sul tema dei racconti e delle favole.
Espanol :
Los días 15 y 16 de noviembre, venga a disfrutar de la feria de los aficionados a la madera, este año sobre el tema de los cuentos y las fábulas.
L’événement Salon des passionnés du bois Chanteheux a été mis à jour le 2025-09-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS