Salon des passionnés du bois Complexe des Vieux Métiers salle polyvalente Chanteheux

Salon des passionnés du bois

Complexe des Vieux Métiers salle polyvalente 5 rue Concorde Chanteheux Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Les 15 et 16 novembre, venez profiter du salon des passionnés du bois sur le thème cette année des contes et des fables.Tout public

0 .

Complexe des Vieux Métiers salle polyvalente 5 rue Concorde Chanteheux 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 46 50

English :

On November 15 and 16, come and enjoy the woodworking enthusiasts’ fair, this year on the theme of tales and fables.

German :

Genießen Sie am 15. und 16. November die Messe für Holzliebhaber, die in diesem Jahr unter dem Motto Märchen und Fabeln steht.

Italiano :

Il 15 e 16 novembre, venite a godervi la fiera degli appassionati del legno, quest’anno sul tema dei racconti e delle favole.

Espanol :

Los días 15 y 16 de noviembre, venga a disfrutar de la feria de los aficionados a la madera, este año sobre el tema de los cuentos y las fábulas.

L’événement Salon des passionnés du bois Chanteheux a été mis à jour le 2025-09-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS